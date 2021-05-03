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Bölgesel konularda işbirliği arandı

Akar, Çavuşoğlu ve Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:12
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Bölgesel konularda işbirliği arandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'daki temaslarına devam ediyor.

Akar, Çavuşoğlu ve Fidan temasları kapsamında Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Ayrıca Akar, Çavuşoğlu ve Fidan'a Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da eşlik etti.

AKAR, ÇAVUŞOĞLU VE FİDAN'DAN LİBYA ÇIKARMASI

Oldukça samimi bir havada gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında atılacak yeni iş birliği adımları görüşüldü.

Bölgesel konuların ve Libya'nın gelişimine katkıda bulunacak meselelerin de ele alındığı görüşme, bir süre sonra basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:
Libya Başbakanı Dibeybe
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