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'Boncuk' dünya basınında: tedavi gören sahibini 6 gündür bekliyor

Tedavi gören sahibini 6 gün boyunca hastane önünde beklemişti. Vefalı köpek Boncuk, dünya basınında da geniş yer buldu.

22 Ocak 2021 Cuma 18:22
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'Boncuk' dünya basınında: tedavi gören sahibini 6 gündür bekliyor

Soğuğa aldırmadı, tedavi gören sahibi Cemal Şentürk'ü 6 gün boyunca hastane önünde bekledi. Trabzon'daki sevimli köpek Boncuk, vefasıyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

‘Boncuk’ dünya basınında

Boncuk'un hastane önünde günlerce sahibini beklemesi, dünya basınında da yankı uyandırdı. ABD'nin köklü gazetelerinden The Washington Post, "Köpek günlerce sahibi için hastane dışında bekledi" başlığıyla haberi okurlarına aktardı.

New York Daily News de haberi, "Köpek, birkaç gündür hastanenin dışında sahibini bekliyor" başlığı ile duyurdu.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian ise "Sabırlı köpek günlerdir hastane dışında bekliyor" başlığını attı.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press de haberi servis eden medya kuruluşları arasında yer aldı.

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