Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile kayınbiraderini bacaklarından tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.