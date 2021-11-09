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Boşanmak isteyen kadına şarj kablosu ve kalem ile işkence

Adana'da kocasının kendisini şarj kablosuyla bağlayıp işkence yaptığını ve başına silah dayadığını iddia eden kadın yetkililerden yardım istedi.

09 Kasım 2021 Salı 11:13
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Boşanmak isteyen kadına şarj kablosu ve kalem ile işkence
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Adana’da bir kadın, evde kendisini şarj kablosu ile bağlayıp işkence eden kocasından şikayetçi oldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa Mahallesinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze G. (28), kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyip iki kızını da alarak evden ayrıldı.

Boşanma davası açan Gamze G., eşinin ısrar edip af dilemesi üzerine eve döndü. Ancak bu kez de eşi karısının kendisini aldattığını öne sürerek şiddet uyguladı. Genç kadın, kocası uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alan genç kadın kocasından şikayetçi oldu.

"BACAKLARIMA KALEM BATIRDI"

Gamze G. 10 yıldır sürekli şiddet gördüğünü belirterek, “Eşim madde bağımlısı, evliliğimi yürütmek için hep alttan alan ben oldum. Beni dövdü, saçımı çekerek yerlere yatırdı. 5 ay önce de ayrılacaktık, mahkemeye vermiştim ama çocuklarım için bir şans daha verdim. Dün beni döverken bacaklarıma kalem batırdı. Daha sonra beni sandalyeye oturtup ellerimi arkadan şarj kablosuyla bağlayıp şiddet uyguladı" dedi.

"ENSEME SİLAH DAYADI"

Kocasının kendisine iftira attığını ve dünden bu yana şiddet gördüğünü söyleyen kadın, "Ellerim bağlıyken ruhsatsız silahını enseme dayayıp,  ‘Beni aldattın, başkasıyla olmuşsundur’ diyerek dövmeye devam etti" diye konuştu.

"SENİ VE AİLENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Gamze G., kocasının sabah kalkıp tekrar dövdüğünü sonra da uyuduğunu belirterek, “O arada ben evden kaçarak ailemin yanına sığındım. Ailem bu durumu görünce darp raporu almaya geldik. Şikâyetçiyim sonuna kadar. Yanına kar kalsın istemiyorum. Beni tehdit etti. 'Evden gidersen ve şikayet edersen seni ve aileni öldüreceğim' dedi” diye konuştu.

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