Böyle dava ne görüldü ne duyuldu

Eşinin kendisine dava açmasından sonra N.T de aynı şekilde boşanma davası açtı. İzmir'deki Aile Mahkemesi söz konusu iki davayı birleştirme kararı aldı. Soruşturma ve toplanan delillerde kadının iddialarına benzer tespitler yapılsa da mahkeme eşleri eşit kusurlu saydı. Bu boşanma davası sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

'KOCAM TER KOKUYOR' DEDİ DAVA AÇTI, TAZMİNAT İSTEDİ

Kadının tazminat talebi kabul görmedi. Boşanmaya neden olan olaylarda kişilik haklarına saldırı niteliğindeki olaylar yaşanmadığını belirten mahkeme, tazminat isteğini reddetti. Çift boşandı fakat tazminat talebi için Yargıtay'ın kapısını çaldılar.

YARGITAY, CİMRİ EŞİ SUÇLU SAYDI

Yargıtay'ın kararında; kocanın evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği, cimri olduğu ve beden temizliğine özen göstermeyerek ter koktuğu bunların da evliliği sarstığı ifade edildi. Yargıtay, maddi talebin reddedilmesinin isabetsiz olduğunu belirterek kararı bozdu.