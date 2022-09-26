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Böyle dava ne görüldü ne duyuldu

İzmir'de yaşayan evli çiftin boşanma davası olay oldu. Yargıtay'a giden dosyadaki detaylar dikkat çekti. B.T'nin kocası N.T'den boşanmak istemesiyle başlayan süreç bir türlü sonlanamadı. 'Kocam hem cimri hem de ter kokuyor' diyerek boşanma davası açan kadına karşılık gecikmedi. N.T de eşine dava açtı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 20:00
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Böyle dava ne görüldü ne duyuldu



Eşinin kendisine dava açmasından sonra N.T de aynı şekilde boşanma davası açtı. İzmir'deki Aile Mahkemesi söz konusu iki davayı birleştirme kararı aldı. Soruşturma ve toplanan delillerde kadının iddialarına benzer tespitler yapılsa da mahkeme eşleri eşit kusurlu saydı. Bu boşanma davası sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

'KOCAM TER KOKUYOR' DEDİ DAVA AÇTI, TAZMİNAT İSTEDİ

Kadının tazminat talebi kabul görmedi. Boşanmaya neden olan olaylarda kişilik haklarına saldırı niteliğindeki olaylar yaşanmadığını belirten mahkeme, tazminat isteğini reddetti. Çift boşandı fakat tazminat talebi için Yargıtay'ın kapısını çaldılar.

YARGITAY, CİMRİ EŞİ SUÇLU SAYDI

Yargıtay'ın kararında; kocanın evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği, cimri olduğu ve beden temizliğine özen göstermeyerek ter koktuğu bunların da evliliği sarstığı ifade edildi. Yargıtay, maddi talebin reddedilmesinin isabetsiz olduğunu belirterek kararı bozdu.

Anahtar Kelimeler:
IzmirTerDavaMahkeme
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