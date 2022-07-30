Böyle dolandırıcılık görülmedi! Her şey bir telefonla başladı

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan dolandırıcılık hikayesi akıllara durgunluk verdi. Kendisini Kamerunlu iş adamı olarak tanıtan ve adının Killo olduğunu söyleyen bir kişi, asansör firmasında çalışan Hasan Ö.'ye sosyal medya üzerinden ulaştı. Türkiye'ye yatırım yapacağını söyleyen Killo, Hasan Ö.'nün kendisine güvenmesin sağladı. Elindeki özel kimyasal madde ile paraları değiştirdiğini ve hayat boyu süper zengin olacağını söyleyen Killo, talihsiz adamdan 35 bin euro aldı. Gerçeği anlayan Hasan Ö.'nün dünyası ise başına yıkıldı...

HER ŞEY BİR MESAJLA BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre, asansör firmasında çalışan 40 yaşındaki Hasan Ö., geçtiğimiz ay sosyal medya platformu Facebook'ta vakit geçirirken hesabına bir mesaj geldi. Mesajı, kendisini Killo olarak tanıtan Kamerunlu bir iş adamı gönderdi.

Türkiye'den 4 bin 191 kilometre uzaklıkta olan Kamerun'da yaşayan, kendisine Killo ismini veren bir kişi mesajla önce selam verip fotoğrafını attı. Ardından İstanbul'da bulunan erkek kardeşi aracılığıyla Türkiye'de 2 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını söyledi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Afrika'da bir asansör firması sahibi olduğunu anlatan Killo, Afrika'nın asansör için büyük bir pazarı olduğunu da ekleyerek ortalık teklif etti. Miktarı duyan Hasan Ö. ise teklifi kabul etti. Buraya kadar bir nebze makul olan olay teklifin kabul edilmesiyle akılalmaz bir boyuta evrildi. Aynı gün telefon numarasını da paylaşan Killo'ya Hasan Ö. karşılıklı konuşmayı teklif etti.

"YOKSULLUĞU BİLMEYECEĞİZ"

Ailesinin nasıl olduğunu sordu ve hayatlarının geri kalanında zenginliğin tadını çıkaracağını söyleyerek, "100 milyon dolar getirmeyi başardık. Yoksulluğu asla bilemeyeceğiz" dedi.

PARALARI DÖNÜŞTÜRÜP GERİ VERECEKTİ

Anlaşmaya göre Kamerunlu iş adamı, Hasan Ö.'den Euro cinsinden para yatırımı yapmasını, paraları verdiğinde elindeki sözde kimyasal ilaçla paralara gerçek değerinin üzerinde bir dönüşüm yapıp kendisine geri verecekti. Kimyasal ilacın Fransa'dan geleceğini ve bulunmasının zor olduğunu söyleyen Killo'ya Hasan Ö. bir an önce işlemin yapılmasını ödemelerinin olduğunu dile getirdi.

İŞİN BAŞINDA DOKTOR ALBERTO, PATRON İSE BAY SMITH...

Killo, işin başında "Doktor Alberto" onun da üzerinde patron olarak "Bay Smith" isimli kişinin olduğunu söyledi. Akılalmaz bir şekilde bu duruma inanan Hasan Ö. gündüz "günaydın", gece "iyi geceler" mesajları attığı ilişkisinde Kamerunlu Killo ile inanılmaz bir yakınlık kurdu. Killo'ya "efendim" diye hitap etmeye başladı.

35 BİN EUROYU KİLLO'NUN KARDEŞİNE TESLİM ETTİ

Hiç parası yokken kredi çeken adam, bankadan tam 35 bin Euro aldı. Bu anlarda ise daima Killo'ya bildirdi. Paraları gören Kamerunlu iş adamı, kardeşinin kendisini Taksim'de bir otelde beklediğini ve teslimatı yapması gerektiğini söyledi.

"SONSUZA KADAR SÜPER ZENGİNİZ"

Endişe etmemesini, Doktor Alberto ve Bay Smith'in işlerini profesyonel bir şekilde yapacaklarını ekledi. "Güvenebilir miyiz?" diye soru sorma refleksi gösterebildiğinde ise "Sana sonsuza kadar dürüst olacağım. Güven, korkma, kendini strese sokma. Her şey iyi olacak. Sana asla ihanet etmeyeceğim. Sonsuza kadar süper zenginiz" yanıtını aldı.

"PAKETİ EVE GİDENE KADAR AÇMA"

Ancak öngörmenin zor olmadığı şekilde işler iyiye gitmedi. Bir otelde Killo'nun kardeşi olduğunu düşündüğü kişiyle buluşan Hasan Ö., 35 bin Euro parayı teslim etti. Killo'nun kardeşi ise "Paranı 100 bin dolar daha artırıp sana geri veriyorum ama paketi eve gidene kadar açma" dedi.

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Eve gidip paketi açtığında paraların sahte olduğunu anlayıp dünyası başına yıkılan Hasan Ö. suç duyurusunda bulundu. "Kamerunlu vatandaşlar tarafından dolandırıldım" diyen Hasan Ö.'nün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.