Künye
Kıbrıs 27
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
1 Milyon 754 Bin 994...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Turistin üzerinden uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
Uyuşturucu ile yakayı ele verdi
banner107

Böyle takı töreni görülmedi!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iş insanı Harun Baykal, düzenlenen düğün töreninde Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Takı töreninde arkadaşlarının damada sucuk, emzik, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri boynuna takması ilginç görüntü oluştururken, davetlileri de güldürdü.

19 Ekim 2021 Salı 14:17
27 Okunma
Böyle takı töreni görülmedi!
banner108

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının ortağı olan Harun Baykal, düzenlenen törende Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Düğün töreninde alkışlar eşliğinde salona giren çiftler, nikah töreninin ardından nikah defterine imzalarını attı. Düğünde takı merasiminde ise damada takılan yiyecek ve eşyalardan oluşan takılar, şaşkınlık yarattı.

Damat Harun Baykal'a arkadaşları, 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyicisi, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri taktı. Bu durum davetliler arasında gülüşmelere de neden oldu.

(DHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif
Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif
Atlar kavga etti, sahipleri birbirini vurdu: 5 ölü
Atlar kavga etti, sahipleri birbirini vurdu: 5 ölü
Cipiyle yeğeninin ölümüne neden olan hala psikiyatri servisinde
Cipiyle yeğeninin ölümüne neden olan hala psikiyatri servisinde
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim