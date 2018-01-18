Bozdağ: “Türkiye tehditleri yok etmek için gerekeni yapacak”

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Suriye'de "Sınır Güvenliği Gücü" kurma planına ilişkin, "Türkiye kendi milletinin ve devletinin daha doğru bir ifadeyle Türk milleti ve Türkiye Devleti'nin bekası söz konusu olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapacaktır ve yapıyor da." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Isparta'da askeri uçağın düşmesi sonucu 3 askerin şehit verildiğini anımsatan Bozdağ, şehitleri rahmetle andı, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

Bozdağ, "Meydana gelen olayla ilgili hem adli hem idari tahkikat başlatılmıştır. Bu hadisenin bütün boyutlarıyla incelenmesi ve düşüş nedeninin ortaya çıkarılması, varsa sorumluların gereğinin yapılması elbette bizim de yakından takip edeceğimiz bir konudur. İdari ve adli tahkikatlar devam ediyor, bittiği zaman bu olayın gerçek nedeni hakkında daha net bir fikir sahibi olacağız." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz, Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirmiştir ve sonuç itibarıyla 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş ve bu konuda hazırlanan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması zaruretini ortaya koyduğuna işaret eden Bozdağ, şunları söyledi:

"FETÖ, PDY terör örgütü başta olmak üzere PKK, DEAŞ, DHKPC diğer terör örgütleriyle etkin ve kararlı bir mücadele yürütülmektedir. Bu mücadele elbette hükümetimizin kararlılığı, güvenlik güçlerimizin etkin ve kararlı mücadelesiyle birlikte olağanüstü hal uygulamasının sağladığı imkanların da önemli rol oynadığını buradan ifade etmekte fayda görürüz."

Olağanüstü hal uygulamasının bugüne kadar vatandaşların rutin hayatında herhangi bir değişikliğe yol açmadığını vurgulayan Bozdağ, "Olağanüstü hal daha önce de ifade ettiğimiz gibi Türkiye'mizin olağanüstü halden çıkıp olağan döneme dönmesi için hükümetimizin ve ilgili görevlilerin etkin ve hızlı karar alma ve alınan kararları etkin ve hızlı bir biçimde uygulaması bakımından önem arz etmektedir. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatında bir olağanüstülük yaşanmayacaktır ancak terör örgütleri ile mücadelede dolayısıyla teröristler ve terör örgütleri bakımından olağanüstü bir iradeyle güçlü bir biçimde mücadele devam edecektir. Onların hayatlarında olağanüstü hal uygulamasının yansımaları elbette görülecektir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN, KİMSE DAHA FAZLA SABIR GÖSTERMESİNİ BEKLEMEMELİDİR"

Bozdağ, bir gazetecinin MGK bildirisinde yer alan, "Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır." şeklindeki ifadeyi hatırlatarak, bu adımların neler olacağına ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Çok önemli tehditler ve risklerle karşı karşıya. Suriye'de yaşanan hadiseler, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, vatandaşlarımızın ve bölgede yaşayan bütün insanların can ve mal güvenliği bakımından son derece önemli gelişmeler ve burada olup bitenlerin Türkiye'nin sınırlarını tehdit ettiğini hep beraber görüyoruz.

Özellikle son günlerde 'Suriye Sınır Güvenliği Görev Gücü' adı altında terörist bir yapılanmanın daha doğrusu terörist bir ordu oluşturulması çabaları, gayretleri çok net bir şekilde gözüküyor. Hem bölgede bir terör koridoru oluşturulması hem bu terör koridorunun güvenliği için sınır güvenliği adı altında terörist bir ordunun oluşturulması ve bu oluşumun desteklenmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ve milli güvenliğimiz bakımından tartışmasız açık bir tehdittir."

Bunu herkesin böyle görmesi gerektiğini bildiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye, kendi milletinin ve devletinin daha doğru bir ifadeyle Türk milleti ve Türkiye Devleti'nin bekası söz konusu olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları tereddütsüz yapacaktır ve yapıyor da. Ancak bazen riskleri ortadan kaldırmakla netice alınamayabilir, o zaman daha büyük riskleri göze almak gerekebilir. Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekası için riskleri ve tehditleri kaldırmanın dışında daha büyük risk gerektiren ve onunla ilgili adım atmayı gerektiren bir husus olduğunda bu adımı atmaktan çekinmeyecektir."

MGK sonrası yapılan açıklamada bu kararlılığın açık bir şekilde vurgulandığını belirten Bozdağ, "Türkiye, bölgesinde, hemen sınırın yanıbaşında bir terör koridorunun oluşturulmasına, bu koridorun güvenliği ve emniyeti için terörist bir ordu kurulmasına, kurdurulmasına ve buna destek verilmesine ve her türlü tahkimatın bu anlamda yapılmasına bugüne kadar defalarca karşı olduğunu söyledi." dedi.

Türkiye'nin bunu aleni bir şekilde söylediğini, en üst düzeyde ifade ederek, yapılan yanlışların vurgulandığını aktaran Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile iş birliği yapılmasının yanlışlığını da vurguladı. Stratejik de olsa, konjonktürel de olsa, dönemsel de olsa böyle bir adımın çok büyük bir yanlış olduğunu vurguladı, bunlara silah yardımı yapılmaması gerektiğini defalarca altını çizdi. Bize hep söyledikleri ayrı oldu ama ortaya çıkan sonuçlar tamamen söylediklerini yalanlayan sonuçlar oldu. Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Türkiye'nin bundan sonraki gelişmelere kimse daha fazla sabır göstermesini beklememelidir. Bu konuda atılması gereken adımlar neyse, Türkiye bu adımları atmakta kararlıdır."

PKK'NIN SURİYE KOLU PYD/YPG'YE VERİLEN SİLAHLARIN TOPLANMASI, ONLARIN ELİNDEN ALINMASI ÖNEMLİ

"Afrin'e yönelik operasyona ilişkin ABD ve Rusya ile temaslar devam ediyor. Rusya'nın operasyona bakışı nedir, ikna edildi mi? ABD ile gerçekleştirilen temaslarda Türkiye'nin söylemlerine hangi yanıtlar verildi?" sorusu üzerine Bozdağ, Afrin ve Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşanan gelişmelerle ilgili Türkiye'nin diplomatik kanalları sonuna kadar kullandığını belirtti.

İlgili bakan ve görevlilerin muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde defalarca bu konuların masaya yatırıldığını ifade eden Bozdağ, diplomatik kanallarla burada bölge ve Türkiye aleyhine meydana gelen gelişmelerin değerlendirildiğini, Türkiye'nin ne istediğini çok net söylediğini vurguladı.

Bozdağ, Türkiye'nin bugüne kadar ABD'ye "PKK terör örgütüdür, PYD/YPG de bu terör örgütünün Suriye'deki koludur. DEAŞ da bir terör örgütüdür" dediğini anımsattı.

"AÇIKLAMALARIN ARAZİYE DE YANSIMASINI ARZU ETTİK"

Türkiye'nin de DEAŞ ile mücadele eden koalisyonun bir parçası olduğunu vurgulayan Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"'DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi birlikte biz yapalım' dedik. Ancak PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile ABD iş birliğini tercih etti ve bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü ile mücadele etme yanlışını işledi. Bu yanlış, vahim gelişmelere kapı araladı. Arkasından terör örgütüne silah vermeyindedik. Verilen silahlar sadece DEAŞ'a karşı kullanılacak silahlar da değil. DEAŞ'ın hava unsurları yok. Baktığınızda o silahların içinde hava unsurlarına karşı kullanılacak silahlar var. Binlerce tır silah var. Bize, 'Bunların seri numaralarını alıyoruz, onlara verdiklerimizi geri alacağız' dediler. Biz arazide hangi silahların verildiğini, bunların ne kadar olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Bizim elimizde de listeler var, net bilgiler var. Biz yapılan açıklamaların araziye de yansımasını arzu ettik. Konuşuldu ama arazide tam tersi oldu. Sözlerin doğruluğu icraat ile de teyit edilirse o zaman iyi sonuçlar ortaya çıkar."

Bozdağ, bugüne kadar ABD yönetiminin Suriye'deki gelişmelerle ilgili Türkiye'ye söyledikleriyle arazide yaptıkları arasında çok büyük çelişki olduğunu ifade etti.

"ARAZİDE HEP BAŞKA ŞEYLERLE KARŞILAŞTIK"

ABD yönetimine çağrıda bulunan Bozdağ, şunları söyledi:

"PKK'nın Suriye kolu PYD/ YPG'ye verilen silahların toplanması, onların elinden alınması önemli. PYD/YPG'ye ABD'nin verdiği desteği derhal sonlandırılması son derece önemlidir. Bölgede terör koridoru oluşturma çabalarından vazgeçilmesi ve terörist bir ordu oluşturulması gayretlerine, çabalarına destek verilmemesi gerekir. Çünkü biz ABD ile müttefikiz, NATO'da beraber çalışıyoruz. Stratejik ortak, model ortaklık, müttefiklik, NATO'da birlikte çalışma durumunda yapılması gerekenler bellidir ama arazide yapılanları baktığınızda müttefiklikle, ortaklıkla, NATO çatısı altında birlikte olmakla uzaktan yakından alakası yok.

Müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'yi tehdit eden bir terör yapılanmasına destek vermesi kabul edilebilir mi? Kabul edilmez, izah da edilemez. Hem uluslararası hukuk bakımından hem iki ülke arasındaki ilişkiler bakımından. Biz açıklamalara elbette bakacağız ama açıklamaların arazideki uygulamalarına da bakacağız. Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Arazide hep başka şeylerle karşılaştık. Onun için olup bitenleri biz yakinen takip ediyoruz."

Bozdağ, bu süreçte hem ABD ile hem Rusya ile ilgili bakanlar ve yetkililerin görüşmeleri sürdürdüğünü, istişarelerin devam ettiğini dile getirdi.

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMLARI ATMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ"

Görüşmelerin olumlu, olumsuz veya ne tür gelişeceğinin ayrı bir konu olduğunu anlatan Bozdağ, "Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye devletinin bekası için atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur. Ülkemiz ve milletimizin geleceği için daha büyük riskleri göze almamız gerektiğinde biz bu riskleri göze almaktan çekinmeyeceğiz, atmamız gereken adımları atmaktan geri durmayacağız." diye konuştu.

Bozdağ, "ABD'nin bölgeye yönelik açıklamaları vardı. Özellikle koalisyonun, teröristlerin bulunduğu noktada faaliyet yürütmediği yönünde bir açıklaması olmuştu. Bu açıklamaya nasıl yaklaşıyorsunuz?" sorusu üzerine, DEAŞ terör örgütü ile en etkili ve kararlı mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hem Irak'ta hem Suriye'de hem de Türkiye'de bu terör örgütü ile etkili ve kararlı mücadele ettiğini ve örgüte en büyük zaiyatı verdirdiğini anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bizim bu noktada ortaya koyduğumuz irade, attığımız adımlar çok nettir. Ancak PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile iş birliği içerisinde ABD'nin yaptığı Rakka operasyonu ve o operasyonun gelişmeleri daha dün gibi hepimizin hatırasında tazedir. DEAŞ'ı yok etmek, imha etmek için orada operasyon yaptığını söylüyorlar ancak Rakka'da gördünüz, DEAŞ terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile anlaştı ve PYD/YPG'li teröristler ABD'nin de bilgisi dahilinde bir koridor açtı.

DEAŞ'lı teröristler o koridordan araçları dolu oradan ayıldılar. Bu ne biçim mücadele? Siz DEAŞ'lı teröristleri yok etmek için mücadele ediyorsunuz ama onları kurtarmak için anlaşma yapılıyor ve o teröristler oradan ayrılıp başka bir noktaya doğru gidiyor. Nereye gittikleri o da belli ki anlaşma içerisinde var. Burada samimi bir mücadele olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Geçenlerde basına da yansıdı. Bazı DEAŞ'lı teröristlerin PYD/YPG saflarına katıldığı ve onlarla beraber mücadele edeceğine dair açıklamaları, haberleri gördük. Şimdi burada samimi bir mücadele olduğuna ben inanmıyorum. DEAŞ bahane edilmek suretiyle bölgede siyasal hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Biz bu çalışmaları görüyoruz. İzaha gerek yok."

Şu anda bölgede DEAŞ terör örgütü diye bir örgütün neredeyse kalmadığını anlatan Bozdağ, "DEAŞ terör örgütünü imha etmek, yok etmek maksadıyla ABD bölgede bulunuyorsa o zaman o kadar silahı nereye, niye veriyor? Burada bu çalışmaları neden yapıyor, yaptırıyor? Çünkü ortada DEAŞ terör örgütü diye bir terör örgütü neredeyse kalmadı. Onun için bu iş birliğinin DEAŞ sadece kılıfıdır, bahanesidir. Eğer gerekçe DEAŞ'sa artık buna ihtiyaç kalmamıştır." dedi.