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Bozdağ: Zeytin Dalı Harekatı’nın devamı gelecek

Türkiye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı’nın devamının geleceğini vurguladı.

28 Ocak 2018 Pazar 16:08
Bozdağ: Zeytin Dalı Harekatı’nın devamı gelecek
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Türkiye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı’nın devamının geleceğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Münbiç ve Fırat’ın doğusunu işaret ederek, “Planları biz bozacağız” dedi. 

“ABD’li yetkililer ve başka destek verenler hedeflerinden vazgeçmediği ve bu hedefleri tamamen rafa kaldırıp buradaki bütün planları, organizasyonları dağıtmadığı sürece bu planları biz dağıtacağız, organizasyonları biz bozacağız. Münbiç de Fırat’ın doğusu da bunlardan temizlenecek.”

Bozdağ, ABD’nin verdiği sözleri yerine getirmediğini de söyledi.

“Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye’ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti.”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye’nin sınırlarında terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye izin vermeyeceğini de şu sözlerle vurguladı:

“Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK’nın devletleşmesine yol açan ve PKK’nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir.”

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