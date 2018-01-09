Bozkır: "Türkiye'de bizim kalbimiz hep Kıbrıs için atar"

Bozkır, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korkut'u kabulünde yaptığı konuşmada ise "Türkiye'de bizim kalbimiz hep Kıbrıs için atar, Kıbrıs'ın kalbi de Türkiye için atar" dedi.



KKTC'de seçim yapıldığını anımsatan Bozkır, "İnşallah kısa zamanda hükümet kurma başarısı ortaya çıkacak. Hem bu gelişmeleri konuşacağız hem de KKTC'nin Güney Kıbrıs ile olan müzakerelerinin hangi safhada olduğu konusunda bilgi istirham edeceğim" diye konuştu.



Fazıl Can Korkut da Türkiye ve KKTC meclislerinin, gelecek dönemde milli menfaatleri ilerletmek için ne gibi çalışmalarda bulunacağı konusunda fikir jimnastiği yapacaklarını aktardı.



KKTC'de yapılan seçime değinen Korkut, en kısa zamanda hükümet kurulmasını temenni ettiklerini belirtti.

