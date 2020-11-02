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Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

Mersin Tarsus'ta bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı. Genellikle Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanıyla beslenen vampir yarasa koruma altına alındı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 14:57
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Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı.

TİLKİ YAVRUSU SANILDI

Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı.

BREZİLYA'DA YAŞIYOR, KUŞLARIN KANIYLA BESLENİYOR

Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nü aradı. Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya’da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.

Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.

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