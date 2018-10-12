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Brunson davasında karar belli oldu!

Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması başladı.

12 Ekim 2018 Cuma 16:42
Brunson davasında karar belli oldu!

Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Brunson için adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve ''örgüte üye olmak''tan 5 ila 10 yıl arasında hapis talep etti. Ceza alt sınırdan verilirse Brunson'ın yattığı süre de göz önüne alınarak tahliye edilmesi bekleniyor. 

Beraatini isteyen Brunson ise ''Türkiye'yi seviyorum masumum'' ifadesini kullandı. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Brunson davasındaki karar sonrasında Dolar/TL'de son durum ne?

Sabah ilk işlemlerde 5.83 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, davanın başlamasıyla düşüşe geçti.

Sabah ilk işlemlerde 5.83 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL,  yeniden yükselişe geçerek 5.9866 seviyesine kadar yükseldi. Yükselen dolar Rahip Andrew Brunson davasının başlamasının ardından düşüşe geçti. Türkiye saati ile 13.20'de 5.88 seviyesinde seyreden dolar, dava sürecinde 5.82'ye kadar düştü.

Savcı'nın Brunson hakkında adli kontrolün kaldırılması talebinde bulunduğu sıralarda (TSİ 15.40) dolar, 5.86 seviyesindeydi.

Bu seviyeden yeniden yönünü yukarı çeviren kur, 5.9866 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.96 seviyesinde yer aldı. Euro/TL yüzde 0.5 artışla 6.9120'den işlem görüyor.

Dünya'nın aktardığına göre analistler, ABD'li din adamı Andrew Brunson'ın davasına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ABD'de eylül ayı ithalat fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi ekim ayı tüketici güven endeksi ve Euro Bölgesi ağustos ayı sanayi üretimi verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5.90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5.75 ve 5.50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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Son Güncelleme: 12.10.2018 16:46
Anahtar Kelimeler:
KararDavaBRUNSON
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