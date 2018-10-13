Brunson'u taşıyan uçak, Almanya'ya iniş yaptı

Fox News'in haberine göre, Brunson'u taşıyan uçak, günün ilk saatlerinde Almanya'ya iniş yaptı.
Haberde, Brunson'un ülkesi ABD'ye gitmeden önce Almanya'da sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.
Uçağın Almanya'ya inmesinin ardından, Brunson'un ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'ne götürüldüğü kaydedildi.
Amerikan rahibi karşılayan ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'in paylaştığı fotoğrafta, Brunson'ın ABD bayrağı öptüğü görüldü.
Sağlık testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda Brunson'un yerel saatle 12:00 civarında ABD'ye ulaşması bekleniyor.