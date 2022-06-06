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Bu çileğin kilosu 200 TL

Karadeniz Bölgesi’nde her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimli bölgelerde yetişen dağ çileğinin kilosu 200 TL’den satılıyor.

06 Haziran 2022 Pazartesi 11:50
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Bu çileğin kilosu 200 TL

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, kendiliğinden yetişen dağ çilekleri toplanmaya başlandı.

Bölgede kendiliğinden yetişen ve zor şartlarda toplanan çilekler, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını da karşılıyor, bazı vatandaşlar ise topladıkları küçük çilekleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

BİR KİŞİ 4 SAATTE 1 KİLOGRAM TOPLAYABİLİYOR

Halk arasında ‘yaban çileği’ olarak bilinen, doğal ortamda yetişen, küçük oldukları ve sıklıkla yetişmediği için 4 saatte yaklaşık 1 kilogram toplanabilen dağ çilekleri, fındık bahçelerinde ve ormanlık alanda yetişiyor.

Dağ çileklerini toplayanlar büyük kısmını kendilerinin kışlık reçel ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını belirtirken, çileğin bu yıl satış fiyatı ise 150-200 TL arasında değişiyor.

Fatsa ilçesinin Kavraz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dağ çileğinin hasadını yapan Ayşegül Kocatürk, “Genellikle dağ çilekleri kırsal kesimlerde oluyor. Toplamak için vatandaşlar daha dağlık bölüme gelerek burada doğada kendiliğinden yetişen dağ çileğini bulabiliyor. Bizler de her yıl buraya gelerek topluyoruz" dedi.

Toplamasının çok meşakkatli olduğunu çünkü dikey arazilerde olduğu için gitmesi ve bulmasının zor olduğunu belirten Kocatürk, "Ortalama günlük yarım kilo ile bir kilo arasında toplayabiliyoruz. Zor şartlar altında düşme tehlikeleri geçirerek toplanıyor. Isırgan ilaçları dağ çileklerine çok büyük zarar veriyor. Eğer ilaçlama ve ot biçme işlemleri yapmazsa vatandaşlar doğada bu çilekleri bulmak daha kolay olacak" dedi.

"BULDUĞUMUZ YERLERİ KİMSEYE SÖYLEMİYORUZ"

Dağa yakın yerlerde daha çok organik çilek bulduklarını ifade eden Okan Karaca ise “Genelde kimsenin ulaşamadığı yerlere giderek dağ çileklerini buluyoruz. Bulduğumuz yerleri de kimseye söylemiyoruz. Günde en fazla 1 kilo bulabiliyoruz. Mayıs ayında başlıyoruz haziran ayının ortalarına kadar bu çileği topluyoruz. Kendim daha çok ticaretini yapıyorum. 150 TL’den başlıyor 200 TL’ye kadar çileği satıyoruz” diye konuştu.

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