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Bu mahallenin en genci 50 yaşında

"Büyüyen çocuklarımızın hepsi sigortalı işler için başka yerlere göçtü"

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:01
Bu mahallenin en genci 50 yaşında

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı 25 haneli Oduncu Mahallesi'nde yaşayan 26'sı kadın, 24'ü erkek 50 sakinden en genci 50 yaşındaki mahalle muhtarı Cengiz Coşkun.

Akdeniz kıyı şeridi ve Konya Ovası'na sınırı olan Toros Dağları'nın orta bölgesinde, dar vadiler üzerine kurulu Hadim ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki mahallenin sakinleri, adeta hasret kaldıkları gençlerin ve çocukların, mahallenin sokaklarında dolaşacağı günleri bekliyor.

Mahalle muhtarı Cengiz Coşkun, yaptığı açıklamada, Oduncu'da yaşayan en genç kişinin kendisi olduğunu söyledi. Kendisinden önceki muhtarın 70 yaşında olduğunu dile getiren Coşkun, "Ben 50 yaşındayım, yani muhtarımız gençleşti ama nüfus yaşlandı. Nüfusumuzun yaşlı olmasından dolayı çocuk sesine, gençlere adeta hasret kaldık. Kimimizin çocukları, kimimizin torunları, kimimizin de akrabaları hep başka yerlere göçtü gitti." dedi.

Mahallede 25 hanede 26 kadın ve 24 erkeğin yaşadığını, bunların yaş ortalamasının da oldukça yüksek olduğunu anlatan Coşkun, "Çocukları ve gençleri ancak şenliklerde, bayramlarda ve cenazelerde görebiliyoruz. Buraların cıvıl cıvıl olmasına hasretiz.

Onlar olmadığında tabii insan doğal olarak üzülüyor, eksikliğini hissediyoruz. Bazen torunum geldiğinde dünyalar benim olur. Her şeye bedel. Ama onlar olmadığında bahçemizi sular, camimize gideriz sohbetimizi yaparız. Camiye hemen herkes gelir. Her gün birimizin evinde otururuz." diye konuştu.

"Daha da olmazsa dışarıdan yevmiye ile çalışacak adam getiriyoruz. Gençlerimiz olmayınca olmuyor. Ama getirmek mümkün değil. Kafalarına sigortalı işi sokmuşlar, burada yapacak bir iş olmayınca da haliyle gelmek istemiyorlar. Bizim mahallenin kaderi de bu."

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da Oduncu mahallesinin ilçeye bağlı 32 mahalleden biri olduğunu aktardı.

Mahallenin ilçeye 15 kilometre uzaklıkta olduğunu anlatan Hadimioğlu, "Burada ikamet eden insanlardan en genci 50 yaşındaki mahalle muhtarımız. Mahalle sakinleri genellikle emekli insanlar. Hayvancılık, arıcılık ve sebzecilikle uğraşıyorlar. Ancak şenliklerde ve cenazelerde, gurbette olan eş dost, akrabalar geliyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden 73 yaşındaki Mehmet Türkdoğru ise arıcılık yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her işimizi bir araya gelerek birlikte hallediyoruz. Emekliyim. Evde bir ben bir de hanımım yaşıyoruz. Keşke mahallemizde çocuklarımız, gençlerimiz olsa da buralarda dolaşsalar. Köyde ses seda çıkmıyor. Onlar olduğunda buralar çok daha güzel olur. Büyüyen çocuklarımızın hepsi sigortalı işler için başka yerlere göçtü" ifadelerini kullandı

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