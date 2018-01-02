Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116549
ALTIN
158.831
DOLAR
3.7657
STERLİN
5.0973
EURO
4.5481
Çocuklu evlerde dikkat edilmesi gereken 19 hijyen kuralı
Çocuklu evlerde bu kurallara dikkat!
Sık sık dans eden çiftlere müjde!
Sık sık dans eden çiftlere...
Sağ yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle bir faydası var ki…
Yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle...
Cinsel yolla bulaşan HPV kansere yol açabilir!
Cinsel yolla bulaşıyor kansere yol...
Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi ediyor?
Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi...
banner37
banner34

Bu sütün damlası 7 lira, kilosu 7 bin lira

banner35

Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor.

02 Ocak 2018 Salı 12:49
Bu sütün damlası 7 lira, kilosu 7 bin lira
banner10

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Türkiye'nin en çok bal üretilen ili Ordu’da bal üretiminin yanında arı sütüne de yönelme başladığını belirtti. Çiftçi, üretimi zor ve zahmetli olmasına rağmen fiyatı yüksek olduğu için üreticilerin arı sütü üretimine büyük ilgi gösterdiğini belirtti. 

Fiyatının yüksek olmasından dolayı arı sütünün gramla satıldığını belirten Çiftçi, genellikle 5-10 gramlık tüpler halinde satış yaptıklarını kaydetti. Arı sütünün kilogram fiyatının yüksek olduğuna dikkat çeken Çiftçi, “Arı sütünün gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor” dedi. 

“ARI SÜTÜNÜN KESİNLİKLE GÜNEŞ GÖRMEMESİ GEREKİYOR"

Arı sütünün 10 gramlık tüpler halinde güneş görmeyecek nitelikte buzdolabında saklanması gerektiğini kaydeden Çiftçi, “Arı sütünün kesinlikle güneş görmemesi gerekiyor. Güneş gördüğü takdirde bozulur ve ondan sonra bir faydası olmaz” uyarısında bulundu. 

“MARKET KÖŞELERİNDE SATILANLAR ARI SÜTÜ DEĞİL”

Piyasada arı sütü adı altında satılan ürünlere itibar edilmemesi gerektiğini de kaydeden Çiftçi, “Arı sütü sağlığa oldukça yararlı bir ürün ancak fiyatı pahalı. Marketlerde ve market köşelerinde arı sütü adı altında satılanlarda gerçek arı sütü değil. Vatandaşlarımız uyanık olsun” diye konuştu. 

İlkbahar aylarında elde edilen arı sütü özellikle bağışıklık sistemini düzenleyen aynı zamanda kök hücrelere uyarıcı etki yapan özelliğe sahip olan bir ürün olarak biliniyor. Vücut performansını ve dayanıklılığı artıran arı sütü aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici ve hücre yenilenmesi sağlayan özelliği ile dikkat çekiyor. 

İhlas Haber Ajansı

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 bin 200 yıllık antik kente sevgililerinin isimlerini yazdılar!
2 bin 200 yıllık antik kente sevgililerinin isimlerini yazdılar!
Diyanet, karar verdi: "Bitcoin caiz değil"
Diyanet, karar verdi: "Bitcoin caiz değil"
Paraları nereye kaçırdıkları ortaya çıktı
Paraları nereye kaçırdıkları ortaya çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim