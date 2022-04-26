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Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti!

Antalya’da budamak için palmiye ağacına çıkan 56 yaşındaki Ercan Özege, bir anda rahatsızlandı. Olayı görenler yardıma koştu ama bir türlü ağacın tepesine ulaşamadı. Ola yerine gelen sağlık ekipleri, Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

26 Nisan 2022 Salı 12:51
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Budamaya çıktığı ağaçta hayatını kaybetti!

Korkunç olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan Ercan Özege (56), ağacın tepesinde biranda rahatsızlandı.

KİMSE YARDIM EDEMEDİ

Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan Özege'ye ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından Özege’nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Ercan Özege’nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ

Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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