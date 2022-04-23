Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Türkiye’yle birlikte KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Anadolu Ajansı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk’ün hayatı boyunca çeşitli vesilelerle bir araya geldiği çocuklar ve manevi evlatlarıyla çekilmiş siyah beyaz fotoğraflarını yayımladı.

Fotoğraflar “Dünya Çocuklarına Adanan Bayramın 102. Yıl Dönümü: 23 Nisan” başlığıyla verildi.