"Bunların hayallerinde minarelerden başka bir ses duymak var"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi sela okunan camilere saldıran, vatan düşmanı müsteli zihniyet aklınca rövanş alıyor. Bunların hayallerinde cami minarelerinden ezan yerine başka bir ses duymak vardır." dedi.

Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarının video konferansla katılımıyla 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapıldı.

Türkiye genelinde 90 nokta ve 378 kişi ile yapılan en geniş katılımlı video konferans olma özelliği taşıyan toplantıya Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlanan Erdoğan, dünyanın tamamı gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Salgının gerilemesiyle birlikte normalleşme takviminin de işlemeye başladığını hatırlatan Erdoğan, veriler olumlu yönde seyrettikçe bu adımlara yenilerini eklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik"

Erdoğan, henüz faaliyete geçmemiş iş yerleri ve sosyal alanlarla ilgili kararın da gelişmelere göre bayram sonrası verileceğini belirterek, "Türkiye bu süreçte sağlık konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olarak takdir toplamıştır. Genel sağlık sigortamızın kapsayıcılığı sayesinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Hastanelerimizin, sağlık personelimizin, ilaç ve araç gereç ihtiyacımızın yeterliliğiyle de en küçük bir eksikliğe, aksaklığa meydan vermedik." diye konuştu.