Buray’dan anlamlı sürpriz

Pop müziğin son dönemdeki en başarılı yıldızları arasında bulunan ülkemizin yetiştirdiği Pop sanatçısı Buray, kendisiyle tanışmak isteyen 4 yaşındaki kan kanseri hastası Halime Nisa’yı Eskişehir’de ziyaret etti. “Leyla’dan Sonra” adlı iyilik hareketinin çağrısıyla Halime Nisa’dan haberdar olan ünlü popçu, vakit kaybetmeden yola çıktı.

Halime Nisa’yı tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret eden Buray, küçük bir sürpriz de yaptı ve ona oyuncak bebek hediye etti. Buray’ı karşısında görünce çok mutlu olan Halime Nisa’nın aldığı hediyeyle sevinci ikiye katlandı. Halime Nisa’yla sohbet eden, onunla birlikte şarkılar söyleyen Buray, sevimli miniğin ailesini de çok mutlu etti.

Gönüllüler tarafından başlatılan “Leyla’dan Sonra” hareketi, kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyor ve bunları sosyal medyada duyuruyor. Henüz 4 yaşında olan ve yaklaşık 6 aydır kanserle mücadele eden Halime Nisa’nın Buray’la tanışma dileği de “Leyla’dan Sonra” hareketinin sosyal medya hesapları aracılığıyla Buray’a iletildi.