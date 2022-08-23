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Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde oluşan hortum, paniğe neden oldu. Evinin önünde oturan bir kişiyi birkaç metre havalandıran hortum, birçok eve de zarar verdi.

23 Ağustos 2022 Salı 16:32
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Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu


Yeşilova'nın batı kısmında dün saat 18.30 sıralarında başlayan hortum, saniyeler içerisinde Salda Gölü kıyısındaki Kayadibi Mahallesi’ne ulaştı.

Hortum, çobanlık yapan Zekeriya Kılınç'ın ağılının ve evinin çatısını uçurdu.

Kılınç'ın komşusu Tuncer Şakar'ın 15 dönümlük ceviz bahçesine de zarar veren hortum, ardından Oktay Özcan'ın evinin çatısını uçurdu.

Hortum ayrıca evinin önünde oturan Özcan'ı da birkaç metre havalandırıp, savurdu. Özcan'ın yan komşusunun evine de zarar veren hortum, Salda Gölü'ne doğru ilerleyip, birkaç bağ evine zarar verdikten sonra yok oldu.

''BİR ANDA BENİ HAVALANDIRDI''

Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç, "Zararım çok büyük, hayvanlarım açıkta kaldı. Ağılımın çatısı uçtu'' dedi.

Oktay Özcan ise "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" ifadelerini kullandı.

''DEKORLARIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ''

Hortumu cep telefonu ile görüntüleyen Hande Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız, dekorların büyük bölümü zarar gördü'' dedi.

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