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Burhan Cahit Bayar, vefat etti

Türkiye eski İçişleri Bakanı ve eski Lefkoşa büyükelçilerinden Burhan Cahit Bayar, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

11 Aralık 2022 Pazar 16:33
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Burhan Cahit Bayar, vefat etti



Alınan bilgiye göre, Bayar, dün Ankara'daki evinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.

Bayar, yarın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

1935 yılında Sivas'ta doğan Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Sivas Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı.

Bayar, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1 Eylül 1991-31 Mayıs 1995 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyükelçilik görevini de yürüten Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti'nde, İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

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