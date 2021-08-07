Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı'dan yeni yöntem

Birçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak, Türkiye'ye gelerek ofis açtı.

Kalak, Başakşehir'de açtığı ofiste 'kendi yöntemleri'ni uygulamaya devam edince şikayet yağdı.

Geçtiğimiz hafta Kalak'ın ofisine, polis ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri baskın yaptı. Kalak'ın ofiste olmadığı belirlenirken, içerideki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 50 kişinin tedavi olmak için önünde beklediği ofis ise mühürlendi.

SOSYAL MEDYADAN RANDEVU VERİYOR

Bürosu mühürlenen Mala Ali Kürdistani, sözde tedavisini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden İstanbul'da kaydettiği videolarını paylaşıp, hesaplar üzerinden randevu vermeyi sürdürüyor.

Son paylaştığı videoda ise 'Various video messages from Turkish İstanbul' yani 'İstanbul'dan çeşitli mesajlar' yazması dikkat çekti.



Videoda uzun süredir kullandığı 'Mala Ali Kürdistani' ismini de değiştirerek kendisine 'Dr. Ali Mahmud Hasan' dediği görüldü.



Kalak'ın, sosyal medya üzerinden çok sayıda isim kullandığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre ofisinin mühürlenmesinin ardından Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavilerini dışarıda sürdürdüğü, sosyal medya üzerinden randevulaştıktan sonra sözde tedaviyi olmak için gelen kişilerle araçta ve otelde buluştuğu ifade edildi.



Randevu almak için aranan numaralara Kürdistani'nin asistanları cevap veriyor. Kürdistani'nin asistanlarının arayanlara, "Hoca şu anda burada İstanbul'da. Başakşehir'de şu an kimse yok, randevu alanları tedavi etmeye devam ediyor. Randevu olsa kesin bakar, randevu yoksa bakmaz" dediği öğrenildi.



'ŞİFA' İÇİN DEVE İDRARI İÇTİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI



Kürdistani'nin yıllar önce, sosyal medya üzerinden bir deve ile çektiği video ortaya çıktı. Videoda devenin idrarını demir bir kaba koyarak, bir başka sıvı ile karıştırdığı, ardından da o idrarı içtiği görüldü. İdrarlı tedaviyi başkalarına uyguladığı da düşünülüyor.