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Bursa'da bir kadının dişçide akciğerine implant parçası kaçtı

Bursa’da bir kadının akciğerine, taktırmak istediği implant dişin demir parçası kaçtı. Demir parça Gastroenteroloji Uzmanı İrfan Uruç tarafından endoskopi yöntemiyle çıkarıldı.

16 Şubat 2021 Salı 13:07
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Bursa'da bir kadının dişçide akciğerine implant parçası kaçtı

Bursa'da kimliğinin açıklanmasını istemeyen kadın hasta, implant tedavisi için diş kliniğine gitti. Ancak tedavi sırasında implant dişin demir parçası, kadının nefes borusundan akciğerine kaçtı. Kadın, özel bir hastaneye başvurdu. Çekilen röntgen sonunda demir parçanın akciğerde olduğu tespit etti. Parça endoskopi yöntemiyle akciğerden çıkarıldı. Demirin akciğerden çıkarılma anı operasyon kamerasına yansıdı.

'PARÇAYI TEK PARÇA ÇIKARDIK'

Hastanın acil servise başvurduğunu belirten Anadolu Hastanesi’nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı İrfan Uruç, “Hasta ilk başta başka bir diş kliniğinde dişine implant takılırken, implantın midesine kaçmış olabileceği şüphesiyle bize geldi. Hasta acil servisimize başvurdu. Acil serviste yapılan tetkiklerinde implatın akciğerin içerisine kaçmış olduğunu gördük. Buna yönelik bir işlem yaptık. Akciğerin içerisine girip, implant tek parça olarak çıkardık. Akciğere bir parça kaçtığında genellikle solunum sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. Özellikle ucu sivri maddeler yemek borusu, mide ve bağırsağa da saplanabiliyor. Hasta ilk bize geldiğinde ciddi bir nefes darlığı olmadığı için parçanın yemek borusu veya midesine takılmış olabileceğini düşündük. Endeoskopide yemek borusunda herhangi bir problem yoktu. Tekrar filmleri değerlendirdiğimizde hastanın içerisindeki implantın tomografik yöntemle nerede olduğunu tespit ettik. Akciğerin sağ lobuna girdiğini gördük. Endoskopik yöntemle hastanın akciğerine girerek parçayı çıkardık” dedi.

'CERRAHİ MÜDAHALE GEREKEBİLİRDİ'

Hastanın geldiğinde hafif öksürük şikayeti olduğunu söyleyen Uruç, “Parça akciğerin önemli bir noktasını tıkamadığı için, küçük bir kanalını tıkadığı için ciddi bir solunum yetmezliği yoktu. Hastanın genç olmasının da katkısı vardı. Hasta operasyondan sonra parçanın çıkmış olmasından mutlu oldu. Eğer parçayı çıkaramasaydık cerrahi bir müdahale gerekebilirdi. Parçanın sivri kısmının ciğere saplanmamış olması bizim için bir avantajdı” diye konuştu.

DHA

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