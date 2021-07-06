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Bursa'da çocuk tacizcisine meydan dayağı

Bursa'da güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öpen 45 yaşındaki sapık, olayı fark eden mahalle sakinleri tarafından yakalanıp feci şekilde dövüldü.

06 Temmuz 2021 Salı 13:33
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Bursa'da çocuk tacizcisine meydan dayağı

İHA

Sapığın kız çocuğunu sokaktan götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin gözaltına aldığı zanlı mahkemeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövdü. Ağzı burnu kırılan ve kanlar içinde bırakılan Murat Ö., polise teslim edildi.

Mahalle sakinleri evlerinin önünde yaşanan olaya isyan ettiler.

Çocuklarının sokakta oynadığını belirten mahalle sakinleri, "Diğer çocuklar koşarak, 'Anne küçük Z.'yi götürüyorlar' dediler. Bizim koşmamızla sapık kızı bırakmış. Mahalle sakinleri yakaladı. Böyle insanlara en ağır ceza verilmeli" dediler.

Sapığın olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, yaşananlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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