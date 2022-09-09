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Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü!

Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra devlet koruması altında kaldığı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Rektör Özkan küçük çocuğu ziyaret ederken, koruyucu aile konusunda çağrıda bulundu. Özkan, ''İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın. Bence dünyadaki en büyük tatminlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı. Özkan, ayrıca C.M.A.'nın çok mutlu ve sosyalleşmiş olduğunu da sözlerine ekledi.

09 Eylül 2022 Cuma 12:58
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Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü!


Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde uygunsuz koşullarda yaşarken bulunduktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavisi yapılan C.M'yi devlet koruması altında kaldığı Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde ziyaret etti. Rektör Özkan'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti.

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''MUTLU VE SOSYALLEŞMİŞ''

C.M.A. ve devlet korumasındaki çocuklarla vakit geçiren Rektör Özkan, sohbet edip, masa tenisi oynadı. C.M.A.'da gördüğü gelişimden mutluluk duyduğunu vurgulayan Özkan, "C.M.A. hastanemize 25 Temmuz'da geldiğinde 17 kiloydu. Hareket etmekte güçlük çekiyordu. 21 günlük tedavinin sonucunda taburcu ettiğimizde artık sağlığına kavuşmuş, rahatlıkla yürüyebiliyordu.

Taburcu olduktan sonra devlet koruması altına alındı. Ziyaret etmek için C.M.A.'nın ortamına alışmasını bekledik. Onu bu kadar mutlu ve sosyalleşmiş görmekten gerçekten çok mutlu oldum" dedi.

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KORUYUCU AİLELİK ÇAĞRISI

Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ndeki koruma altındaki çocukların da C.M.A.'ya arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Özkan, "C.M.A. ile birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Hepsi çok akıllı, terbiyeli çocuklar. Devletimiz onlar için tüm imkanları sağlamış. Maddi olarak ihtiyaçları yok ama manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var. Bu da ancak bir ailenin yanında olabilir. Bu konuda da koruyucu ailelik sistemi var. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın. Bence dünyadaki en büyük tatminlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

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'DEVLET TEŞVİKLERİ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen koruyucu ailelik sistemine yönelik, devlet tarafından önemli teşvikler verildiğini aktaran Özkan, "Devletimiz, çocukların eğitim masrafları, servis ücreti gibi birçok konuda destek veriyor. Bu anlamda ailelere de ciddi bir maddi külfet oluşturmuyor. Velayet anlamında bir sorumluluğu da yok. Devletimizin ailelerden tek beklentisi çocuklarımıza sıcak bir aile ortamı sağlamaları" diye konuştu.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakline imza atan ekipte olan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Rahim nakli konusunda çok sayıda talep geliyor. Birçok insan çocuk hasreti olan birçok insan, var. Madem kendi çocukları olamıyor, neden koruyucu aileliği değerlendirmesinler? En azından Çocuk Evleri Sitesi'ne gelerek burada çocuklarla bir araya gelsinler. Çok özel çocuklarımız var. Sadece çocuğu olmayanlar değil, herkesin gelip görmesi, koruyucu aileliği düşünmesi gerekiyor."

(DHA)

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