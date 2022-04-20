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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı tuzak

Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi. Bursa Valisi Canbolat, "El yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatıldığı düşünülüyor" dedi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 09:25
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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı tuzak

Osmangazi ilçesinde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse el yapımı bombalı saldırı düzenlendi. 

Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını açıkladı. 

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