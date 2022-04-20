Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı tuzak

Osmangazi ilçesinde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse el yapımı bombalı saldırı düzenlendi.
Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi.
VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA
Bursa Valisi Yakup Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını açıkladı.