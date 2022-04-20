Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı tuzak

Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi. Bursa Valisi Canbolat, "El yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatıldığı düşünülüyor" dedi.