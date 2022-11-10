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Bursa'da yaşandı...

Bursa'da aşırı hızlı olduğu için kendisini uyaran başkomiser Erdem Sevinç'e, minibüsle çarpıp kaçan şüpheli yakalandı. Yaralı başkomiser hastaneye kaldırıldı.

10 Kasım 2022 Perşembe 10:35
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Bursa'da yaşandı...



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendisini uyaran başkomisere çarpan kişi yakalandı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Ziyaret için Batman'dan gelen başkomiser Erdem Sevinç, eşi Sevinç ile birlikte dışarı çıktı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç çiftinin önünden iddiaya göre, bir minibüs hızla geçti.

Erdem Sevinç şoföre tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada şoför O.Ö., minibüsle Erdem Sevinç'e çarpıp kaçtı.

Yaralanan Erdem Sevinç, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbarla çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan O.Ö, Bursa'ya getirildi.

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