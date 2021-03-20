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Bursalı muhtardan eli öpülesi davranış

Bursalı köy muhtarı, köyüne kurduğu arıtma sistemiyle 19 litre suyu 1 liraya satıp, bu paralarla 13 öğrenciye burs verdi.

20 Mart 2021 Cumartesi 13:03
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Bursalı muhtardan eli öpülesi davranış

Mustafakemalpaşa ilçesinin Kestelek köyü muhtarı örnek bir girişime imza attı. Köy meydanına arıtma sistemi kuran muhtar, burada 19 litre suyu 1 liraya satıyor.

Paramatiğe 1 lira atan köylüler, 19 litre damacanayı doldurabiliyor.

Muhtar uygun fiyata köylüye temiz su hizmeti verirken, sulardan biriktirdiği paralarla da köylerinde üniversite okuyan 13 öğrenciye burs verdi.

İhtiyacı olan çocuklar aldıkları burstan dolayı köy muhtarı Kemal Doğru'ya hayır dua ediyor.

Köylerine vatandaşlar faydalansın diye su arıtma tesisi kurduklarını ifade eden köy muhtarı Kemal Doğru, "Arıtma tesisinden köylüler 1 liraya 19 litre su doldurabiliyor. Buradan topladığımız 1 liralarla köyümüzde üniversite okuyan 13 öğrencimize burs verdik. Bu arıtma sistemi bize 10 bin liraya mal oldu. Bu parayı da köyümüzde bulunan derneğin bütçesinden karşıladık" dedi.

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