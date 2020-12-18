Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...

Burun ameliyatı sonrası iki bacağı da kesildi

Burun estetiği ameliyatı olan Sevinç Çelik’in hayatı karardı. Ameliyattan sonra kanına mikrop karışan Çelik’in iki bacağı kesildi. Bu süreçte küçük kızı da lösemiye yakalanan Çelik, açtığı 1 milyonluk tazminat davasından 2014 yılından beri sonuç bekliyor.

18 Aralık 2020 Cuma 10:15
2110 Okunma
Burun ameliyatı sonrası iki bacağı da kesildi

Sevinç Çelik (32), 2 Mayıs 2014’te özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. 2 saat süren ameliyattan bir gün sonra taburcu olan Çelik’te şiddetli ağrı ve yüksek ateş görüldü. Çelik’in ağrıları giderek arttı. Ameliyattan bir hafta sonra kontrol için hastaneye giden Çelik’in alçısı çıkarıldı. Çelik, ameliyatı yapan doktora şikâyetlerini söylese de iddiaya göre doktordan “Bunlar normal, canın çok tatlı senin” karşılığı aldı. Yeniden eve dönen Çelik’in durumu daha da kötüleşti. Kardeşi N. Çelik ablasının durumunu mahkemede, “Zaman geçtikte ateş, ağrı, bulantı ve kusma arttı. Tuvalete dahi gidecek dermanı yoktu; sürükleyerek götürüyorduk” sözleri ile anlattı. Çelik, 19 Mayıs’ta devlet hastanesi acil servisine götürüldü.

YA HAYATI YA AYAKLARI

Çelik’in durumunun kötü olduğunu gören doktorlar, ameliyattan sonra kanına mikrop karıştığını ve bunun tüm vücuda yayıldığını söyledi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Çelik’in ayaklarında morarma oluştu. Doktorlar, ailesine “Hastanın durumu kritik. Bacaklarını kesmemiz lazım. Ya hayatı ya ayakları” diyerek ailenin rızasını istedi. Aile, çaresizse onay verdi. 9 Haziran günü Çelik’in iki bacağı da diz altından kesildi. Burun estetiği ameliyatı yaptıran Çelik bir ay sonra iki bacağını da kaybederek hastaneden çıktı.

1 MİLYONLUK TAZMİNAT

Hürriyet gazetesinin haberine göre, estetik ameliyatın yapıldığı hastanenin ‘ayıplı hizmet’ verdiğini öne süren Çelik, 300 bin TL maddi 700 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Avukat Cesim Parlak dava dilekçesinde, ameliyatı yapan doktorun özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini öne sürdü. Hastane adına yapılan savunmalarda ise Çelik’in bacaklarının kesilmesi ile ilgili hastanenin bir kusurunun olmadığı kaydedildi. Dilekçelerde, Çelik’in ameliyattan iki hafta sonra yediği tavuk yemeğinden zehirlendiği, enfeksiyonun da bu nedenle oluştuğu öne sürüldü.

2 BACAĞI DA KESİLDİ

İstanbul Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi, davacı tarafın talebi ile bilirkişi raporu hazırlattı. Dosyaya Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı da dahil olmak üzere 5 rapor girdi. Raporlarda, estetik ameliyat ile Çelik’in bacaklarının kesilmesi arasında bir bağ kurulamadığı kaydedildi. Çelik’in avukatları, hazırlanan raporların eksik olduğu, detaylı bir rapor hazırlatılması gerektiğini kaydetti. Mahkeme, 10 Aralık’ta yapılan 16’ncı duruşmada yeni bir rapor talebinde bulundu. Mahkeme, Çelik’in bacaklarının kesilmesinde hastanenin bir kusurunun olup olmadığının ortaya konulması için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden rapor alınmasına karar verdi. Son 6 yıllık süreçte 6 hakimin değiştiği dava dosyasının bir sonraki duruşması ise önümüzdeki nisan ayı sonunda yapılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz
Erdoğan: Katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz
Türkiye'de Corona virüsten vefat eden sağlık çalışanı yakınlarına aylık bağlanacak
Türkiye'de Corona virüsten vefat eden sağlık çalışanı yakınlarına aylık bağlanacak
Mersin'de doğa aşığı Mustafa Öztürk, 30 yıldır mağarada yaşıyor
Mersin'de doğa aşığı Mustafa Öztürk, 30 yıldır mağarada yaşıyor
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim