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'Büyü yaptı' iddiasına beyzbol sopalı dayak

İstanbul Küçükçekmece'de 2 şüpheli, bir kişiyi 'büyü ve muska yaptı' iddiasıyla sokak ortasında beyzbol sopasıyla dövdü. Yerde acı içinde kıvranan adamı polis dakikalarca sakinleştirmeye çalıştı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 13:03
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'Büyü yaptı' iddiasına beyzbol sopalı dayak
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Küçükçekmece'de 2 şüpheli, büyü yaptığını iddia ettikleri kişiyi sokak ortasında dövdü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi evine gitmeye çalışan Erhan Ç.'yi "büyü ve muska yaptığı" iddiasıyla beyzbol sopalarıyla dövmeye başladı.

Bir anda saldırıya uğrayan Erhan Ç, bağırarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Saldırganlar, Erhan Ç.’yi kafasından yaralayarak kaçtı. Kafasından darbe alan adam yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yaralı Erhan Ç.’nin yerde yattığını görünce elbiseyle darbe alınan yere destek yaparak müdahale etti. Ambulansın geç gelmesi nedeniyle yaralı acı içinde inlerken, polis ekipleri ise dakikalarca onu sakinleştirmeye çalıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Erhan Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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