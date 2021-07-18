Büyükşen cinayeti: Sağ kalan tek kişi konuştu

Büyükşen çifti cinayetinde sağ kurtulan Büşra, yaşadıklarını anlattı.
Olay, 3 yıl önce Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan eve girdi. Emekli memur Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.
Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan, daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp kaçan genç kız, komşusunun yardımıyla jandarmaya gitti.
İhbar üzerine eve giden ekipler, Büyükşen çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Jandarma, 25 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler arasındaki Esra T'nin, Büyükşen çiftinin komşusu Hüseyin K'nin eski sevgilisi olduğu öğrenildi.
Esra T. gencin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını, bu nedenle aileye zarar vermek istediğini anlattı.
Şimdiki erkek arkadaşı Abdullah B. de 2 kiralık katil tuttu.