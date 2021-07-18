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Büyükşen cinayeti: Sağ kalan tek kişi konuştu

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Konya'da, 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından, saldırıdan sağ kurtulan Büşra konuştu. Sürecin kendisi için zor geçtiğini söyleyen Büşra, ''Bırak artık bu hikayeyi gerçekleri anlat diyen oldu. Keşke sen de ölseydin diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Allah yüzümüze güldü ve elhamdülillah çözüldü'' dedi.

18 Temmuz 2021 Pazar 19:49
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Büyükşen cinayeti: Sağ kalan tek kişi konuştu

Büyükşen çifti cinayetinde sağ kurtulan Büşra, yaşadıklarını anlattı.

Olay, 3 yıl önce Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan eve girdi. Emekli memur Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.

Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan, daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp kaçan genç kız, komşusunun yardımıyla jandarmaya gitti.

İhbar üzerine eve giden ekipler, Büyükşen çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Jandarma, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasındaki Esra T'nin, Büyükşen çiftinin komşusu Hüseyin K'nin eski sevgilisi olduğu öğrenildi.

Esra T. gencin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını, bu nedenle aileye zarar vermek istediğini anlattı.

Şimdiki erkek arkadaşı Abdullah B. de 2 kiralık katil tuttu.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşen CinayetiKonya
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