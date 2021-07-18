Büyükşen cinayeti: Sağ kalan tek kişi konuştu

Konya'da, 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından, saldırıdan sağ kurtulan Büşra konuştu. Sürecin kendisi için zor geçtiğini söyleyen Büşra, ''Bırak artık bu hikayeyi gerçekleri anlat diyen oldu. Keşke sen de ölseydin diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Allah yüzümüze güldü ve elhamdülillah çözüldü'' dedi.