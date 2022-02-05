Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...

Büyükuncu: Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenince 20 tencere helva yaptım

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

05 Şubat 2022 Cumartesi 21:25
1 Okunma
Büyükuncu: Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenince 20 tencere helva yaptım
banner108

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" dedi. Büyükuncu aynı zamanda, helva görseli de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sosyal medya hesabından, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'dan skandal bir paylaşım geldi.

DERYA BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL SÖZLER

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yaptığı paylaşımda helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERDEN SONRA BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Paylaşımı tepki çeken Büyükuncu daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım

Son Güncelleme: 05.02.2022 22:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
Prof. Dr. Murat Özcan corona virüse yenildi
Prof. Dr. Murat Özcan corona virüse yenildi
Erdoğan corona virüse yakalandı
Erdoğan corona virüse yakalandı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim