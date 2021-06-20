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Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti

Adıyaman'da Zeynal Abidin Türbesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bir yandan haber yapmak için uğraşan diğer yandan ise yangını söndürmeye yardım eden gazetecilerin çabası takdir topladı.

20 Haziran 2021 Pazar 21:41
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Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti

Adıyaman'da  Türkiye Petrolleri Mahallesi üst tarafında bulunan Zeynal Abidin Türbesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangın ihbarını alan gazeteciler de olay yerine gitti. Ancak gazeteciler bir yandan haber yaparken, diğer yandan da vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Gazetecilerin bu çabası büyük takdir topladı.

AĞAÇ DALLARIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Henüz nedeni tespit edilemeyen yangını fark eden bazı vatandaşlar alevlere pet şişelerle su dökerek, bazı vatandaşlar ise kopardıkları ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı. Birkaç farklı noktada çıkan yangın yerine gelen gazeteciler de alevlere kopardıkları ağaç dallarıyla müdahale etti. Muhabir Cihan Kizir, bir yandan olayı görüntülerken bir yandan da görüntülediği alevleri söndürmeye çalıştı.

200 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman Müdürlüğü İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda ormanlık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 45 dakika süren yangın, yaklaşık 200 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangında çok sayıda meşe ağacı da zarar gördü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 21.06.2021 00:08
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Adıyaman
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