Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...

Çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı

Kayseri'de bir otomobilde patlayan çakmak yangın çıkardı. Olayda iki kişi yaralandı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 11:31
355 Okunma
Çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı

Kayseri’de otomobilde patlayan çakmak gazı nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Melikgazi ilçesinde Ö.K. ve A.N. otomobil içerisinde çakmaz gazı çekti.

Bu sırada arka koltukta bulunan arkadaşlarının şaka amaçlı çakmağı ateşlemesiyle biriken gaz nedeniyle patlama oldu.

Kendilerini otomobilden dışarı atan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde 2’inci derece yanıklar oluşan Ö.K. ve A.N. adlı gençler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çakmağı ateşleyen genç olayı yara almadan atlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 1443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Kübra Güran Yiğitbaşı, bugün görevine başladı
Kübra Güran Yiğitbaşı, bugün görevine başladı
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti!
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim