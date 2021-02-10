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Çaldığı otobüsle Taksim turuna çıktı

Kadıköy'de park halinde bulunan İETT otobüsü sabah saatlerinde çalındı. Şoför koltuğuna geçen hırsız Taksim'de tur attıktan sonra otobüsü bırakarak kayıplara karıştı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 13:16
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Çaldığı otobüsle Taksim turuna çıktı

Kadıköy'de park halindeki İETT otobüsünü çalan kişi Taksim'e gitti. Hırsız, burada bir süre dolaştıktan sonra otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde bırakarak kaçtı.

GPRS'den otobüsün yerini belirleyen şoför, otobüsü Taksim'de terk edilmiş halde buldu.

Otobüs sahibi ve şoför olay yerine geldi

Otobüsün etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri otobüsün sahibinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra otobüsün sahibi ve şoför olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs sahibine teslim edildi.

Kadıköy'den park halindeki otobüsü çalan hırsız otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis eşkâli belirlenen hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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