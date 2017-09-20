Çalılık alana atılan Atatürk heykeliyle ilgili 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, 'Atatürk'e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar' kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Antalya'da 18 Eylül tarihinde Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi Çetirli mevkisindeki makilik alan içerisinde, zeminde yatar vaziyette yaklaşık 10-15 yıllık Atatürk heykeli bulunmuştu.
Konuyla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatmıştı.