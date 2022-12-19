Camide pasta kesip nikah kıydılar!

Genç çiftin camideki nikah töreni gündem oldu. Sosyal medyada büyük tartışma yaratan görüntülerde genç bir çiftin cami içinde nikah töreni yapıp pasta kestiği yer alıyor. Görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusunu yöneltirken, söz konusu organizasyon için çiftin "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" açıklamasını yaptığı iddia edildi.

CAMİDE PASTA KESİP, DİNİ NİKAH KIYDILAR

Cami içinde, güllerle süsleme yapılıp, pasta kesip, nikah töreni ve fotoğraf çekimi yapıldığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

DAVETLİLER İÇİN HEDİYELER HAZIRLIK

Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerinde dini nikahlarını camide kıyan çift, pasta kesti. Nikah törenine katılan davetliler için küçük hediyeler hazırlandığı ve özel sipariş edilen pastanın camiye getirildiği görüldü.

"İMAMLA KONUŞTUK, KENDİSİNİ İKNA ETTİK"

Konuyla ilgili görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusuna "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

24 saat içinde yaklaşık yarım milyon izlenen görüntüler aynı zamanda tartışmaların da fitilini ateşledi.