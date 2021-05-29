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Çamlıca Kulesi bugün açılıyor

İstanbul'un sembolü olması beklenen ve 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca TV-Radyo Kulesi bugün açılıyor.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:54
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Çamlıca Kulesi bugün açılıyor

Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin tek bir noktada toplanması amacıyla projelendirilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi bugün açılıyor.

Kulenin yapımına 2016 yılının Mart ayında başlandı.

221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılan kulenin kıvrımlı kısımlarında yaşam alanları bulunuyor.

Elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla önce test yayınları yapılan kule, bir süre önce 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet vermeye başladı.

ESKİ ANTENLER SÖKÜLDÜ

Kulenin yapımıyla birlikte görüntü kirliliğine neden olan antenler de tek tek söküldü.

Görüntülerde kulenin eksik olan giriş bölümünündeki betonarme ve peysaj çalışmalarının tamamlandığı görülüyor.

İSTANBUL'UN SEMBOLÜ OLACAK

Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi girişinden itibaren 388,5 metre uzunluğunda.

Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğinde.

Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor.

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor.

33'üncü ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alıyor.

Kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı.

Çamlıca Kulesi artık seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecek.

Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufunun maksimum seviyede olduğuna dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulÇamlıca Kulesi
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