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Can Dündar hakkında 'kırmızı bülten' ve iade talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör soruşturması kapsamında hakkında "yakalama" kararı verilen Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Dündar hakkında "kırmızı bülten" ve iade talebinde bulundu.

28 Eylül 2017 Perşembe 17:22
Can Dündar hakkında 'kırmızı bülten' ve iade talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Bağlar ilçesinde 24 Nisan 2016'da Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen bir konferansta konuşan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında bir süre önce "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine 5. Sulh Ceza Hakimliği, Dündar hakkında "yakalama" kararı çıkarttı.

Karar doğrultusunda yapılan aramada, Dündar'ın yurt içinde kayıtlı adresinde bulunmadığı ve Almanya'da olduğu tespit edildi. Başsavcılık, bunun üzerine Dündar ile ilgili "kırmızı bülten" ve "iade talepnamesi" düzenleyerek, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderdi.

Devam eden soruşturmada Dündar, konuşmasında terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler kullanmakla suçlanıyor.

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