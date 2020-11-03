Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son AFAD açıklaması

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar’da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. İzmir'in tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6'lık sarsıntıda, biri boğulma olmak üzere 109 kişi yaşamını yitirdi, 1036 kişi ise yarandı. Depremde ayrıca 22 tekne battı, 43 tekne ise karaya oturdu. Deprem İzmir’in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan'ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti.

65 SAAT SONRA KURTARILAN ELİF, DEPREMİN SEMBOL İSMİ OLDU

Enkaz altına kalan çok sayıda vatandaş, arama kurtarma ekiplerinin sürdürdüğü özverili çalışmayla kurtarıldı. Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları Elzem ve Ezel’in ardından 3 yaşındaki Elif Perinçek de 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Elif Perinçek’in hastanedeki tedavisi sürüyor. Elif’in ağabeyi Umut ise depremde yaşamını yitirmişti.

BİRÇOK CAN DOSTU DA KURTARILDI

Birçok can dostu da enkaz altından kurtarıldı. Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 48 saat sonra AFAD görevlisi tarafından güvercin çıkarıldı. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından ise 58 saat sonra köpek 'Ares' kurtarıldı. Daha sonra çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından 80 saat sonra bu kez bir kedi kurtarıldı. Bu sabah saat 09:00'da ise Rıza Bey apartmanından 3 kedi daha çıkarılarak depremde görev yapan ekiplerin çalışmalarına moral oldu.



CAN KAYBI 109 OLDU



AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1562 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Depremde can kaybının 109'a yükseldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"SAKOM'dan alınan bilgilere göre 109 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.036 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup 138 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir."



ÇADIR KENTLER KURULDU

Bölgede süren müdahale ve iyileştirme çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplam 7 bin 985 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile araç görev yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile katılıyor. Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş- WC konteyner sevk edildi. Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 791, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı’na 217, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde bin 864 adet çadır kurulumu tamamlandı. Ayrıca 2 bin 38 çadır kurulum aşamasında olduğu belirtildi.

4 BİN 531 KİŞİYE PSİKOLOJİK DESTEK

Beslenme hizmeti kapsamında bölgede 295 bin 739 kişiye yemek hizmeti sağlandığı ifade edildi. Ayrıca 54 bin 914 sıcak ve soğuk içecek, 140 bin 925 ikram malzemesi ve 108 bin 886 adet su dağıtıldığı kaydedildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 910 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 256 personel olmak üzere toplam bin 166 personel görevlendirildiği bildirildi. Psikososyal çalışma grubundan 385 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katıldığı, 728 hanede 4 bin 531 kişi ile görüşüldüğü kaydedildi. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edildiği belirtildi.

DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 29 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİ

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL'lik kaynak aktarıldığı bildirildi. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşların hane başına 30 bin TL eşya yardımı yapılacağı ifade edildi. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacağı kaydedildi. Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, Valilik tarafından yardım yapılacağı bildirildi.