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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:58
Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye gezen sahil güvenlik unsurları, Ayvacık ilçesi Ametçealtı mevkisi açıklarında, bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG 28" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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