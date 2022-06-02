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Canan Kaftancıoğlu hakkında karar

Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür nedeniyle hakim karşısına çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili karar verildi. Mahkemede Kaftancoğlu'nun beraatine karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

02 Haziran 2022 Perşembe 11:11
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Canan Kaftancıoğlu hakkında karar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Canan Kaftancıoğlu için mahkemeden beraat kararı çıktı.

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