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Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Canan Kaftancıoğlu hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası istendi.

04 Kasım 2022 Cuma 16:35
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Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu



Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a 2020 yılında 'hakaret ettiği' iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Canan Kaftancıoğlu'nun davasında savcı mütaalasını açıkladı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık ifadelerinin bir durum tespiti veya kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik olarak yapıldığı kanaatine varılmadığı ifade etti. Mütaalanın devamında sanık tarafından katılana yönelik ‘kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden kaynaklı nüfuzunu kullanmak’ şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan incitici ve tahrik edici söylemler olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı, Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık savunması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık Canan Kaftancıoğlu’nun 14 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada Fahrettin Altun’a hakaret ettiği iddia ediliyor. Kaftancıoğlu’nun söz konusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici nitelikte söylemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı öne sürülüyor.

İddianamede sanık Kaftancıoğlu’nun "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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