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Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

14 Haziran 2022 Salı 12:53
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Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü
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Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğinin düşürüldüğü açıklandı.

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası’nın 53. maddesine göre “parti yöneticisi olmasına kısıtlama” getirilmesini öngören cezay  onadığı için Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Karar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" dedi.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi’nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş ve Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır" demişti.

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