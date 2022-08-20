Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

Cani anne, 20 günlük bebeği döverek öldürdü

Kırşehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen cani anne, 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü. Komşuların sesi duyması ve vahşeti görmesi üzerine polis ekiplerinin girdiği evde D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı. Olay sonrası ev sahibi H.K., gece geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:42
290 Okunma
Cani anne, 20 günlük bebeği döverek öldürdü


Kırşehir'in Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A., çiftinin kısa süre önce dünyaya gelen ikinci çocukları M.A. anne Z.A. tarafından dövüldü. Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı. Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifade de suçunu itiraf etti. Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K., gece geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.

Screenshot_17

(İHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı
Vicdansız sürücü engelliyi ezip kaçtı
Vicdansız sürücü engelliyi ezip kaçtı
Çırılçıplak soyunup etrafa saldıran Rus kadın, mahalleliyi isyan ettirdi
Çırılçıplak soyunup etrafa saldıran Rus kadın, mahalleliyi isyan ettirdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim