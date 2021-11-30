Cani baba 3 aylık bebeğini acımasızca dövdü! Anne, yaşananları anlattı

Gaziantep'te ortaya çıkan şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Şahinbey ilçesinde yaşadığı öne sürülen bir şahıs, 3 aylık bebeğini kucağına alıp acımasızca dövdü.

HİÇ ACIMADAN DEFALARCA VURDU

Cani baba, çığlıklar içinde ağlayan savunmasız bebeğin suratıyla kafasına defalarca vurdu.

KARISI ODAYA GELİNCE HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANDI

Bir süre sonra bebeğin annesi odaya gelirken, baba hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladı. Anne ise bebeğini kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise izleyenlerin yüreğini yaktı.

Minik Cihan G. başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirirken anne Semra G. ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı. Annenin şikayeti üzerine baba Yunus G. gözaltına alındı ve tutuklandı.

GÖZÜ YAŞLI ANNE, YAŞANANLARI ANLATTI

Dün ilk olarak Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek hayati tehlikeyi atlatırken anne Semra G., korku dolu anları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.

Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Semra G., bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Semra G., “Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu” dedi.

“O ANLARI GÖRÜNCE NEFESİM KESİLDİ”

İlk önce eşinden şüphelendiğini ancak inanmak istemediğini aktaran Semra G., yaşananları ilk olarak annesine anlattığını söyledi. Annesinin kendisine “İnsan hiç evladını döver mi” diye sorduğunu paylaşan semra G.,“Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve Yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi” ifadelerini kullandı.

“ANNEMDEN KAMERALI TELEFON İSTEDİM”

Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen Semra G., “Telefonu almamdan şüphelendi. Bende öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anneme o anları görüntüye aldığımı söyledim. Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok ta bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım” dedi.

“BEBEK BABASININ KUCAĞINDAYKEN HEP AĞLIYORDU”

Eşinin kendisinden şüphelenmemesi için yanında bebeği sevdiğini sözlerine ekleyen Semra G., “Ben halbuki inanmıyordum ona. Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu. Ben bu görüntüyü bilerek çektim. Bebeğe onları yaptığı için ceza alacağını da biliyor. Böyle sinirlenince gözü dönüyor. Çocuğum o darptan sonra beyin kanaması geçirdi. En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan. Beni ailemle de tehdit ediyordu. Bana ‘Seni öldürürüm, çocuğu alırım’ diyordu. Koruma polis istiyorum. Hala korkuyorum. Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum. Telefonumu da aldı. Ailemi arayamıyordum. Zaten bebek onun kucağına gittiğinde durmuyordu. Herkeste duruyordu. Artık kokusundan mı anlıyordu bilmiyorum. Ağlamaya başlıyordu. Çocuk bende susuyor ama onda ağlıyor. Kaç gündür hiç uyumuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda o çığlığı, sesi duyuyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği cani babanın gözaltına alındığını belirtirken, talihsiz bebeğin hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.

29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."