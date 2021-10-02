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Canlı mezara gömülen bebekten haber var!

Adıyaman'da toprağa yarı gömülü bulunan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Selahattin Akar, bebeğin hastaneye ilk geldiğinde hipotermi, sarılık gibi sorunları olduğu kaydetti. Öte yandan, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden kadının, ''Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenilmişti.

02 Ekim 2021 Cumartesi 15:31
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Canlı mezara gömülen bebekten haber var!
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Adıyaman Bahçecik Mahallesi'ndeki eski mezarlıkta lise öğrencileri tarafından bulunan ve Adıyaman Kadın ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine alınan bebeğin tedavisi tamamlandı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Selahattin Akar, AA muhabirine, bebeğin 7 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Bebeğe hastane personeli tarafından yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Akar, "Bugün tedavisi tamamlanan bebeğimizi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim ediyoruz, inşallah taburculuk sonrası bazı tedavisi olacak bebeğimizin kontrollere çağıracağız, inşallah bu defa sağlıklı bir şekilde emin ellerde büyüyecektir. Bebeğimiz ilk geldiğinde soğuğa maruz kalma yani hipotermi dediğimiz sorunları vardı. Sarılığı ortaya çıkmıştı onunla da ilgili tedavilerimiz oldu. Sırt bölgesinde basıya maruz kalmış bir morluğu vardı. Bunların tedavileri uygulandı. Yoğun bir tıbbi tedavinin ardından bebeğimiz taburcu edildi." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Bahçecik Mahallesi'ndeki Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, 24 Eylül'de okulun yanındaki eski mezarlıkta bebek ağlaması duymuş, sese doğru yönelen öğrenciler, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Bebeğin annesi Gülçin E. (17) ile anneannesi Ülkü E. tutuklanmıştı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden kadının, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenilmişti.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanCanlı Mezara Gömülen Bebek
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