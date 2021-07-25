Cansız bedeni bulunan Onur Eker'e ne oldu?

Onur Alp Eker'in bulunması için bir önceki gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara yeniden başlanmıştı. Ekipler, genç öğrencinin kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin kitlendiği olayda kamuoyunun gündemine şu soru oturdu:

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Onur Eker'e ne oldu?

Genç öğrencinin kaybolma sürecinde ve sonrasında yaşananlar araştırılıyor. İşte esrarengiz olayın ayrıntıları...

Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur ve dedesi, bayramda kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun kaçarak dağlık alana doğru koşmaya başladı. Dedesiyle birlikte koyunun peşinden gitti. Dedesi Zühtü Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu. Zühtü Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi.

Arama- kurtarma ekiplerince yapılan aramalarda Onur Eker bulunamadı. Havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone da kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen Onur'un izine rastlanmadı. Aramaya özel harekat ekipleri de katıldı.

50 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI

Aramalar, özellikle Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktada yoğunlaştırıldı. 3 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalarda yaklaşık 50 kilometrekarelik alanın tarandığı belirtildi. Bölgedeki hobi bahçeleri de kontrol edildi.

"ANNESİNE KONUM AT DEMİŞ"

Dede Zühtü Erdoğan, Çalseki köyünde görüldüğüne yönelik bir haber geldiğini belirterek, "Gittiği tepe, evimize 5- 6 kilometre uzaklıkta. Telefonundan bir ara annesini aramış, 'Kendimi de kaybettim, bana konum at, geleyim' demiş. Annesi de konum atıyor; ama irtibat kesiliyor. Çünkü telefonunun şarjı azmış; kapanmış. Daha da bulamadık" diye konuştu.

"KÖPEKLER KORKUTMASA KÖYE GELECEK"

Onur'un şarjının bitmesinin ardından bir yol görüp o yolun devamına geçtiğini söyleyen Zühtü Erdoğan şöyle devam etti: Onur oradan bir yol görüyor o yolun devamına geçiyor. Ardından bahçeli bir eve rastlıyor. Bu ev vadinin dibinde bir ev. Burada avcı falan var. Kanatlı hayvanlar ve 5-6 tane de köpek var. Bu köpekleri görünce korkuyor. O evde yaşayan kadın ifadesinde, 'Korktu şu dere yukarı gitti ters yöne gitti' diyor. Yani eğer köpekler korkutmasa köyün içine gelecek yarım saat, bir saat yürümeyle.

"ÇOBANA GEZİYORUM DEMİŞ"

Arama yaptıkları esnada haber geldiğini aktaran dede Zühtü Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: Gittik oraya. Görenlerin tarifleri aynı. Bir de çobana rastlamış. Çoban Onur ile konuşmuş. Yani oraya geldikleri zaman Onur iradesini elinde tutamıyor. Çoban konuşmak istiyor ama Onur 'geziyorum' diyor. Ters yönlere gidiyor. Burada bir kadın görmüş. Haber verdi. Biz her ihtimale koşuyoruz. Kadın, 'Ben resim çekiyordum, o çocuğun elinde sopa vardı. Su karşı da var ya oradan şöyle gidiyordu' demiş. Orada görmüş.

"NORMALDE DAĞ-BAYIR GEZMEZ"

Onur'un babası Uğur Eker (44) ise şunları söyledi: Kurban Bayramı günü kurban ellerinden kaçıyor. Dedesiyle birlikte onu kovalıyorlar. Onur o arada kayboluyor. Dedesi bulamıyor. Ondan sonra ilgili birimlere haber veriyorlar. Arama- kurtarma birimleri gelmiş. Bir iki yerde de görülmüş.

Suya düştüğünden ya da kuyuya düşmesinden korktum. Onur normalde dağ- bayır gezmez. Öyle hareketi falan da çok seven bir çocuk değildir. Ama akıllıdır da. Efendidir.

"ÇOK İLGİNÇ BİR OLAY"

'Bir şeye kızdı, gitti' diye düşünsek kızdığı zaman gelir bize söyler. Biz konuşamayacağı insanlar değiliz. Hep de öyle oldu; konuştuk. Çok ilginç bir olay

SON GÖRÜNTÜSÜ

Çalseki yakınlarında bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eker'in elinde bir sopa ile yolda yürüdüğü sağına soluna baktıktan sonra ise ortadan kaybolduğu görülüyor.