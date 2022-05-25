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Caretta yuvalarına zarar verene 109 bin lira ceza

Çıralı, Olimpos ve Patara kumsallarına saat 20.00'den sonra giriş yapmak yasaklandı. Yasağı çiğneyerek deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verenleri 109 bin lira ceza bekliyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:14
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Caretta yuvalarına zarar verene 109 bin lira ceza

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen Caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu başladı.

Deniz kaplumbağalarının en çok yuvalama yaptığı kumsallar Antalya kıyılarında yer alıyor.

Üreme sezonuna bağlı olarak Çıralı, Olimpos ve Patara kumsallarına geceleri giriş yapmak, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak gibi tüm insan faaliyetleri yasaklandı.

Saat 20.00'den gün doğumuna kadar kumsala insan ve her türlü araç girişi yasak olacak. Yasak olan saatlerde sahile girerek kaplumbağa yuvalarına zarar veren kişilere 109 bin  785 lira para cezası uygulanacak.

Söz konusu yasak eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eyüp Başkale, geçen yıl birkaç kişiye bu cezaların uygulandığını söyledi. 

Başkale, jandarma ekiplerinin yuvalama alanlarında 24 saat nöbet tuttuğunu söyledi.

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